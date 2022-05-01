HDP'li Ermeni hala konuşuyor! İP-HDP ittifakında derin çatlak

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HDP'li Ermeni Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının kabulu için TBMM'ye sunduğu hadsiz teklif tepkileri de beraberinde getirdi.

İP'li Meral Akşener de Paylan'a tepki göstererek, "Sözde 'soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum." demişti.

'Akşener beni kurtlar sofrasına attı'

Akşener'iğn tepkisini Diken'e değerlendiren Garo Paylan, "Yazdığı tweet ile işaret fişeğini attı. Bu işi onun başlatması beni çok şaşırttı... Tabii ki her teklif gibi bu teklif de eleştirilebilir ama Meral Akşener beni kurtlar sofrasına attı." dedi.

Garo Paylan imza attığı hadsizlikten sonra duygu sömürüsü yaparak şöyle devam etti:

Hrant Dink’i bir ifadesinden dolayı hedefe koydular. Vatan haini dediler, bir iklim oluştu ona karşı, bunun sonucunda da katledildi. ‘Garo Paylan hain’ manşetini attığınızda, bunu dillendirdiğinizde, azınlık olan bir kişinin hedef olmamasını beklemek mümkün değil. Ben ne yaşadığımın da ne yaşayabileceğimin de farkındayım. Onlar da bence ne yaşattıklarının ve ne yaşatabileceklerinin farkında, farkında olarak bunu yapıyorlar…