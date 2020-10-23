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Aktüel HDP'li Çepni'den Çeşme Projesi'ne eleştiri
Aktüel

HDP'li Çepni'den Çeşme Projesi'ne eleştiri

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:18:13 -
HDP'li Çepni'den Çeşme Projesi'ne eleştiri

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Çeşme Projesi'nin, anayasaya aykırı olduğunu, projenin hayata geçmesi durumunda bölgenin önemli bir bölümünün yapılaşmaya açılacağını savundu.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Çeşme ilçesinde planlanan, "Çeşme Kültür, Turizm ve Geliştirme Bölgesi Projesi"ne yönelik kendilerinin ve yerelde çevre mücadelesi verenlerin itirazları olduğunu söyledi.

İçinde bulundukları sürecin, "süper projeler süreci" olduğunu ve neredeyse hemen her gün yeni bir projeyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Çepni, "AKP'nin 18 yıllık iktidarı sürecinde fazlasıyla karşı karşıya kaldığımız bu projeler aslında bir yıkım projesi olarak yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Nerede bir el değmemiş, ranta açılmamış alan varsa buralar turizm adı altında sermayeye peşkeş çekiliyor. Ege, Çeşme Projesi de bunlardan biri. Bir başka deyimle, Kanal İstanbul Projesi'nin İzmir benzeri bir proje olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Projenin hayata geçmesi durumunda bölgenin önemli bir bölümünün yapılaşmaya açılacağını savunan Çepni, projenin yaratacağı etkilere değindi. Çepni, "Su açısından son derece sıkıntılı olan bölgenin su sıkıntısı bu proje ile daha da artacak." ifadesini kullandı.

Çepni, yapılmak istenen projenin, "anayasaya aykırı ve rant projesi" olduğunu iddia etti.


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