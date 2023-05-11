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Gündem HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti
Gündem

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-05-11 00:55:00 -
HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti

HDP'den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına birçok itirafta bulundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası HDP ve PKK'nın elebaşlarından destek mesajları gelmişti.

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" derken PKK kanadından kendisine yönelik yapılan destek açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu ise kaçamak yanıtlar vererek, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürmüştü.

Anayasayı değiştirmeye mecbur

HDP kanadı Kılıçdaroğlu'na vereceği desteği resmi olarak duyurduktan sonra eteklerindeki taşları da dökmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ittifaka ilişkin konuşan HDP'li Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti.

HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunurken diğer HDP'li Cengiz Çandar ise, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söyledi. Çandar, bugün terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi.


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CHP'ye çağrı

CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." dedi.

Suriye'de özyönetim istiyorlar

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.

"Mutabakat ortaya kondu"

Kılıçdaroğlu 'na oy verme sebeplerini sırasıyla açıklayan Çandar "İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular." diyerek itiraflarda bulundu.

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