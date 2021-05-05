HDP'li Beştaş 'tam kapanma' üzerinden iktidarı hedef aldı!

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TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 'tam kapanma' üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı. Toplumun sağlığını siyasete alet eden HDP'li Beştaş, "Gerçekten kapandık mı, kapanma böyle mi oluyor? Bütün Türkiye’nin merak ettiği bu soruyu biz de TBMM’den sormuş olalım. Kapanma meselesi aslında iktidarın, AKP ve MHP ittifakının yine yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları, kapanmayı bile beceremedikleri bir tabloyu tüm dünyanın gözleri önüne serdi." suçlamasında bulundu.

'Yoksulları eve zenginleri tatile gönderdiler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa verdiği desteği görmezden gelen Beştaş, çirkin siyasetine şöyle devam etti:

"Ne oldu halka hiçbir güvence vermeden açlığa terk ettiler. Kapanma dedikleri mesele bu. Dün bir vatandaşın sözünü dinledim etkilendim. Şöyle dedi: 'Yoksulları eve gönderdiler, zenginleri tatile gönderdiler' Kapanma bu demek. Evet hakikaten işsizler, kadınlar, asgari ücretin altında çalışanlar kendi evlerinde akşam yiyecekleri yemeği bulamazken zenginler yatlarda, dubleks villalarda, 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyorlar."

Bebek katili Abdullah Öcalan adı ile provokasyona soyundu!

PKK elebaşı katil Abdullah Öcalan üzerinden provokasyona soyunan Beştaş, TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını da hedef aldı:

"Bu mesele de diyalog ve müzakere dışında bir seçenek yoktur. Sınır ötesi operasyonlar bu meseleyi çözemez. Bu savaş ve inkar politikasının bir diğer yanı da İmralı’da Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrittir. İktidar bize aslında şunu söylüyor: "Ben bu tecridi uyguluyorum, ben hukuk tanımıyorum, ben işkence yapıyorum ve İmralı’daki sistem özel bir infaz sistemidir. Buna hukuk değil ben karar veririm". Bunu her fırsatta dile getiriyor, ifade ediyor. Yoksa aksi halde avukat ve aile görüşleri konusundaki böylesi bir tabloda bunu hukukla izah etmemiz mümkün değil. Peki Abdullah Öcalan neden tecritte tutuluyor? Çünkü Sayın Öcalan her konuşmasında halka barış mesajı veriyor. Aslında özgürlük ve bir arada yaşama mesajı veriyor. Kürt halkı Abdullah Öcalan’ın barışı istediğini biliyor. Onun sesini geçmişten beri dinliyor. Ama Türk halkına bu sesin ulaşmaması isteniyor. Neden 99’dan beri İmralı Adasında tutuluyor. Bugüne kadar tek bir savaş ve çatışma mesajı vermedi."