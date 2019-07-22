HDP'li belediyeye sert tepki! "Ekmekle şeytan bile oynamıyor"

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, HDP'li Suruç İlçe Belediyesi'nin 9 çalışanın işine son vermesine tepki göstererek, "Ekmek ile şeytan bile oynamaz ama bunlar oynuyor." dedi.

'Kayyımdan HDP'ye geçen tüm belediyelerden şikayet alıyoruz'

Daha önceden kayyımda olup HDP'ye geçen bütün belediyelerden şikayet aldıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kayyımlardan HDP'ye geçen belediyelerden şikayet alıyoruz. İşçilere ciddi şekilde mobing uyguluyorlar. Diyarbakır ve Mardin'den bize ulaşanlar oldu. Kayyım zamanında belediyeye atanmışlar. İşinde gücünde insanlar şu anda da mobinge uğruyor. Gidin buradan diye baskı yapıyorlar. HDP'nin genel prensibi bu. Kendinden olmayanları çalıştırmamak. Bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok."

Son olarak daha önce kayyımda olan ve yerel seçimlerin ardından HDP’ye geçen Suruç Belediyesi’nde 9 çalışanın işine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verilmişti.

Belediyenin çay ocağında çalışan Abdi Yavuz, işten çıkarılmasına ilişkin şunları söylemişti:

"Belediye Başkanı Hatice Çevik göreve geldiği günden beri bizim üzerimizde mobbing ve baskılar arttı. Bizi sürekli işten çıkarmakla tehdit ettiler. Seçimden önce 250 kişiye söz vermişler. Söz verdikleri kişilerin içinde terör bağlantısı olanlar, terör suçu işlemiş olanlar var. Ben yaklaşık 3 yıldır belediyede çay ocağında çalışıyordum. Benimle beraber 9 kişiyi işten çıkardılar. Bizden önce 10 kişiyi daha işten çıkardılar. Biz vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için, onlara katılmadığımız için işten çıkarıldık."