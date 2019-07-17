HDP’li Belediyenin skandal tabelasını valilik söktü!

HDP'den gece yarısı operasyonu! Sahabenin ismini kaldırıp PKK'lının adını yerleştirdiler

Sahabe ismi yerine terörist ismi verildi

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedilmesine rağmen gece saatlerinde değiştirdi. Valilik ekipleri de değiştirilen tabelayı sabah saatlerinde söktü.

İçişleri Bakanlığı'nca kayyım atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem'in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP'li başkana geçti. HDP'li belediye yönetimince 19 Haziran'da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem'in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Diyarbakır Valiliği'nce yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesinin kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan karar reddedildi.

Valilik harekete geçti

Valiliğin isim değişikliğini reddetme kararına rağmen belediye ekipleri, dün gece saatlerinde İyaz bin Ganem olan caddenin ismini Dr. İlhan Diken olarak değiştirip tabelayı astı.

Dün gece belediye ekipleri tarafından asılan tabela, sabah saatlerinde valilik ekipleri tarafından yerinden söküldü.