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HDP’li belediyelere kayyım atandı! Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu detayı dikkat çekti

Terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri belirlenen HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarınının görevden alınmalarının ardından Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımlarının zamanlaması dikkat çekti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
HDP’li belediyelere kayyım atandı! Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu detayı dikkat çekti

İçişleri Bakanlığınca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya hesapları dikkatlerden kaçmadı.

Zamanlama dikkat çekti

Kayyım kararı sonrası sosyal medya hesaplarından tepki açıklaması yapan Gül ve Davutoğlu’nun paylaşımlarını aynı anda yapmaları dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
  1. HDP
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Davutoğlu
  5. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  6. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  7. İçişleri Bakanlığı
  8. Van Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • DeryaDerya7 dk önce
    5 yılın bitmesini bekleyip iyice semirsinler. Hainler. Sizi ben adam sanmistim.bes para etmezsiniz.
  • milletin ta kendisimilletin ta kendisi8 dk önce
    Seviyorduk. Sevmiyorduk . Sabrediyorduk. Kızıyorduk. Eee artık durun, nefret etmeyelim ya hu ...
  • davaarodavaaro9 dk önce
    3 silahşörlerin, vesayetçi işbirlikçiler oldukları, abd ve avrupanın sözcüleri olduğu, alenen itiraf edildi...şimdi her şey açık seçik, saflar net olsun..gerisi teferruat..düğmelerine birlikte basılmış olduğu da, saat ile tespit edilmiş..harika..buyrun istediğinizden yiyin, karar milletin..memleketi satmaya hazırlar..yeterki siz rağbet gösterin..işte mandacı öküzler sahada
  • Üç hilalÜç hilal12 dk önce
    Iki tane sözde devlet adamı ha utanmaz arlanmazlar
  • Tunç Tunç 13 dk önce
    Yuh olsun. DSP kadar olamadılar. Ak Partiden kopan, gider hdpkknın yörüngesine girer
  • AnigzelAnigzel23 dk önce
    demokrasiyi iyi düşünmüş sünüz sizleri tam olarak teşhis edebildik
  • Kızıl ElmaKızıl Elma25 dk önce
    Ok yaydan çıktı tam olarak Saflarını belli ettiler....Adlarını bunlan sonra biz partilerinin ismini koyduk...DÖNEK PARTİSİ..Dönek partisiartık..Millet ittifakına dahil oldular...Artık millet bunların ne kalleş olduklarını anladılar....Ben şahsen Abdullah Gülün Oğlu Amerikaya giderken Oyunu kulanmadı...O zaman saflarını belli etmişlerdir zaten...Başkan Erdoğan bu Abdulla ile Davutoğlunu çalişma nadıl anlamadı hayret.....Ama sanırım sezmiştir...
  • AnigzelAnigzel26 dk önce
    seçimle gelen seçimle gidermiş demek atananlar görevden alınabilir sende atanmış biri idin
  • AnigzelAnigzel29 dk önce
    gül ve davutoğlu tam deşifre olmuş iyi ki olmuş halk ona göre davranır
  • nene hatunnene hatun31 dk önce
    ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN LANETLİ TERÖR SEVİCİ VATAN HAİNLERİ.NE MERAKLIYMIŞSINIZ GİDİN DAĞDA YAŞAYIN NEDEN BENİM VATANIMIN EN GÜZEL YERLERİNDE YAŞIYORSUNUZ SİZİ BİR KAŞIK SU İLE BOĞULUN İNŞAALLAH...LANETLİLER RABBİMİN GAZABI SİZE OLSUN İNŞAALLAH,,, EMİNİM SİZ EBU CEHİLİN SOYUNDANSINIZ,,,YAZIKLAR OLSUN SİZE BENİM VERGİMDEN BİR KURUŞ KURSAĞINIZA GİDİYORSA HARAM ZEHİR OLSUN...
  • BekirBekir32 dk önce
    Değil siyasetçi adam bile değilsiniz...
  • mehmetmehmet42 dk önce
    yazıklar olsunsizin gibi menfaat için davasını ve kendisini satanlara size alçak demicem siz çukur sunuz ÇUKUR
  • NN43 dk önce
    AYNI YERDEN EMİR ALIYORLAR ŞAŞIRMADIK
  • BarbarosBarbaros46 dk önce
    Bunlarin twitter sifreleri kahpe fetullahin elinde bu fitnebazlarin bile haberi yoktur elini kolunu herseuini kaptirmislar galiba kimbilir ne halt karistirdilatda bole kul kole oldular
  • İyi Bilmeliyiz.İyi Bilmeliyiz.46 dk önce
    Bu kişiler aynı yerden besleniyor ve rotaları aynı istikamet.Feto,Pkk.Hdp.Chp ve tabiki bu kişlier veMaraz olan o kadının ipi. Bunların hepside siyonistlerin hizmetinde ve onların birer maşası.Milletimize bu durum çok çok iyi anlatılmalı bigilendirilmeli.
  • AKGÜNAKGÜN47 dk önce
    sayın güle ve sayın davutoğluna göre şeçimle gelmişlerseo ili başka ülkelere satma haklarıda var,kendilerini satıkları gibi onlarada o haklar verilsin istiyorlar,o ilin topraklarını istediğ ülkeye peş keş çekmeye, satmayıda özgürlük olarak görüyorlar,koltuk uğruna,efendilerine yaranma uğruna,kuracakları partilere alacakları iki oy uğruna kendilerini satmaları yetmiyor, kendileriyle beraber ülkeyide satmayı düşünüyorlar
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 49 dk önce
    Bu ülkenin kimseye verilecek hiçbir tavizi yoktur bunuherkes böyle bile....
  • mehmet metinmehmet metin52 dk önce
    cakal cakalligini yapar
  • ataata55 dk önce
    terörü boğacağız yiğit evlatlarıyla güzel yurdumun.... böyle içeriden destekli terör sadece bu ülkede var...
  • YazıkYazık56 dk önce
    .sayın tsyyib erdoğan sayesinde başbakan cumhurbaşkanı dışişleri bakanı yapmış bu adamlar kime hizmet ediyor anlamadım.size verdiğim oylara acıyorum.
  • teomanteoman58 dk önce
    Güzelim ülkemi kimler yönetmiş.. REİS Partideki İngiliz ajanlarını temizlemiş.. Zaman her şeyin ilacı..
  • AbdullahAbdullah58 dk önce
    Ben bunlara ve avanesine hakkımı helal etmiyorum
  • TürkiyemTürkiyem59 dk önce
    Yazık bunlarayediğiniz ekmek gözünüze dizinize dursun pkk kadar düştünüz kalınınıza yazık.
  • mehmet kelmehmet kel1 sa önce
    abd ingiltere israil sizin beyninize kayyım atamış haberiniz yok beyler önce ona isyan edin
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    AHMET ABDULLAH ALİ,..... GİBİ AK PARTİ İÇİNDEN ÇIKMIŞ FETÖ KOKULU SİYASİLERDE MÜTHİŞ BİR PANİK VE KORKU VAR! SANIRIM SAVCILARİN NEFESİNİ HİSSEDİYORLAR !! KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK.
  • mehmet kelmehmet kel1 sa önce
    dokunmatik liderler nerden yönetiliyorsunuz belli

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