HDP’li belediyelere kayyım atandı! Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu detayı dikkat çekti Terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri belirlenen HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarınının görevden alınmalarının ardından Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımlarının zamanlaması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığınca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya hesapları dikkatlerden kaçmadı. Zamanlama dikkat çekti Kayyım kararı sonrası sosyal medya hesaplarından tepki açıklaması yapan Gül ve Davutoğlu’nun paylaşımlarını aynı anda yapmaları dikkat çekti.

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