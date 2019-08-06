0553 313 94 23

HDP'li Başkan serbest bırakıldı!

Terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, serbest bırakıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:09
HDP'li Başkan serbest bırakıldı!

Mardin merkezli terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:09
  1. Mardin
  2. HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf” kampanyası
    1. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    2. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    3. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    4. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    5. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    6. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    7. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    8. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    9. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    10. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    11. Türkiye ile İran arasında sınır..
    12. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    13. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    14. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    15. Sulama kanallarının temizliği imece..
    16. Zeytun Şener kadın kolları..
    17. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye..
    20. Gebze’de Camiler bayrama hazırlanıyor
    21. Levent Eriş, Anadaspor’un başında ilk..
    22. İstasyon Mahallesi turnuvasında..
    23. Keşan’da yılın ilk ayçiçeği 5.06..
    24. Rekor transferler listesine Yusuf..
    25. Batman’da milyonluk araçlar çürümeye..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu..
    27. HDP'li Başkan serbest bırakıldı!
    28. Afganistan'daki Taliban operasyonunda..
    29. Ağrı'da kaybolan çocuğu arama..
    30. Ravza Kavakçı'dan Cumhuriyet'in..
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'