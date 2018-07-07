HDP'li Ayşe Acar'dan yemin rezaleti

CHP'nin emanet oylarıyla Meclis'e giren HDP'li vekillerin skandalları bitmiyor. Meclis'e İstiklal Marşı'ndan sonra giren HDP milletvekili Pervin Buldan'dan sonra bir skandal da Ayşe Acar'dan geldi. HDP milletvekili TBMM yeminini yine rezil bir şekilde gerçekleştirdi.

HDP'li Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu koruyarak bu sene de 22 saniyede yeminini tamamladı. 27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda yeminlerini ederken HDP'li bazı isimlerin yemin metnini okuyuş tarzları dikkatlerden kaçmadı.

22 SANİYE

HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 26. dönem yemininde olduğu gibi bu dönemde de yemini 22 saniyede etti.