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HDP'li Ayşe Acar'dan yemin rezaleti

CHP'nin desteğiyle meclise giren terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. HDP'li Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu koruyarak bu sene de 22 saniyede yeminini tamamladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:40

CHP'nin emanet oylarıyla Meclis'e giren HDP'li vekillerin skandalları bitmiyor. Meclis'e İstiklal Marşı'ndan sonra giren HDP milletvekili Pervin Buldan'dan sonra bir skandal da Ayşe Acar'dan geldi. HDP milletvekili TBMM yeminini yine rezil bir şekilde gerçekleştirdi.

HDP'li Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu koruyarak bu sene de 22 saniyede yeminini tamamladı. 27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda yeminlerini ederken HDP'li bazı isimlerin yemin metnini okuyuş tarzları dikkatlerden kaçmadı.

22 SANİYE

HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 26. dönem yemininde olduğu gibi bu dönemde de yemini 22 saniyede etti.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:40
  1. Batman
  2. HDP
  3. Ayşe Acar Başaran
  4. CHP

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  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi52 dk önce
    Bu hainlerin mecliste ne isi var chp eserine iyi bak sizmi ataturkcusunuz bunlari siz getirdiniz meclise iyi parti ve molla oglu bunlarin sorumlulugu sizindir kilictar oglu bas aktördur yatacak yeriniz yoktur
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