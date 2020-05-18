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HDP’li Altınova Belediye Başkanı Budak tutuklandı

Muş’ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:45:10 -
HDP’li Altınova Belediye Başkanı Budak tutuklandı

Muş’ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı.


Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen Casim Budak, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.


İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Casim Budak, daha sonra silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkemeye çıkarıldı.


Budak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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