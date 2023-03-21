HDP'li Ahmet Türk'ten Kürt halkına skandal tehdit

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını alenen tehdit etti.

"Kürtlerin iktidara oy vermeye hakkı yok"

HDP'li Ahmet Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri "düşmanlık" ve "ahlaksızlık" ile suçlayan Ahmet Türk, "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" dedi.

"Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi"

Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı.

HDP'li Ahmet Türk, "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" şeklinde provokatif mesajlar verdi.

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