0553 313 94 23

HDP'li Ahmet Şık'tan küstah açıklama

HDP İstanbul Milletvekili Şık, AK Parti'nin iktidar olma sebebini Türkiye'deki insanların 'kötü' olmasına bağladı.

31 Temmuz 2018 Salı 09:26
HDP'li Ahmet Şık'tan küstah açıklama

Geçtiğimiz günlerde AK Partililere yönelik hakaret içeren sözleri yüzünden Meclis'ten 2 birleşim ceza alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"BU ÜLKENİN MAYASI KÖTÜLÜK BARINDIRIYORMUŞ"

Ahmet Şık, AK Parti'nin beklenenden daha yüksek oylar almasını yorumladı. Yaptığı yorumda kendi ülkesini kötüleyen Şık şunu söyledi:"AKP'nin bu kadar oy almasını şununla açıklıyorum: Bu ülkenin mayası korkunç bir kötülük barındırıyormuş."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:26
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. Ahmet Şık
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • ErsinErsin46 dk önce
    Sen iyisin ama biz kötüyüz. Öylemi h.stir ordan
  • maraşlımaraşlı52 dk önce
    Bu adama dikkat edin bukalemun gibi bir tip , her kalıba girebilen bir şahsiyet dikkat tehlikeli madde , sanki birilerinin ajanı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
  1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
  2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
  3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
  4. Doların yine ateşi çıktı!
  5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
  6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
  7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
  8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
  9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
  10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
  11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
  12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
  13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
  14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
  15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
  16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
  17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
  18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
  19. Şimdi sıra tercihte
  20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!