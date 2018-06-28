0553 313 94 23

HDP'li adayın yakını PKK'ya katılırken yakalandı

Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin Kayseri Milletvekili adayı Zenun O.'nun yakını, terör örgütü PKK/KCK'ya katılma hazırlığındayken yakalandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:49
HDP'li adayın yakını PKK'ya katılırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bir süre önce kente gelerek HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O.'nun yanında kalmaya başlayan A.O'nun, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerince gözaltına alınan A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:49
  1. Kayseri
  2. Ağrı
  3. Zenun O
  4. HDP
  5. PKK/KCK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...