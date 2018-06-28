HDP'li adayın yakını PKK'ya katılırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bir süre önce kente gelerek HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O.'nun yanında kalmaya başlayan A.O'nun, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerince gözaltına alınan A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.