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Siyaset HDPKK'nın talimatına uydular! CHP'den skandal "tezkere" açıklaması
Siyaset

HDPKK'nın talimatına uydular! CHP'den skandal "tezkere" açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu verdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 14:56:00 - 2021-10-26 15:08:29
HDPKK'nın talimatına uydular! CHP'den skandal "tezkere" açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye ve Irak tezkeresiyle ilgili açıklamada bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Özgür Özel açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" dedi.

HDP'den aba altından sopa

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermişti. HDP'li Taşçıer, "CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

Öte yandan CHP'nin 2023 seçimleri öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu verdiği değerlendiriliyor.

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Yorumlar

MURTAZA

pkknın siyasi uzantısı cahape birdi iki oldular
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resat

Allahın izniyle bu milletin içindeki dönmeler,hainler, mandacılar ayın ondördü gibi ortaya çıkacaklar..pkk ile içerde kimlerin ortak olduğu,kimlerin ermeni dostu yunan dostu oldugu şüphe götürmeksizin ortaya çıkacak az kaldı daha bu buzdağının ucu altta daha neler var neler..
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