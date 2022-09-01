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Gündem HDPKK'nın Eş Genel Başkanı: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
Gündem

HDPKK'nın Eş Genel Başkanı: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

Van'da konuşan HDPKK'nın Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlere iki ittifakla gireceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 21:39:00 -
HDPKK'nın Eş Genel Başkanı: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

Van'da, Halkların Demokratik Partisi (HDPKK) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlere iki ittifakla gireceklerini belirterek,"Seçimlere iki ittifakla birlikte giriyoruz. Yani hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlerde güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz." dedi.

Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP bölge milletvekilleri, parti yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

 

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