HDPKK'lı vekilden küstah çıkış! KK'ya oy vermeyenlere böyle hakaret etti

14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ve Kandil ile yürüttüğü kirli-karanlık pazarlıkları tek tek ortaya saçılan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki koalisyon masasının, terör örgütüne hangi sözleri verdiği kamuoyunda merak edilirken, HDP ve PKK cephesinden sık sık 'Selo'ya, Öcalan'a ve terör yandaşlarına özgürlük' çağrıları dile getiriliyor.

HDP ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Bitlislilere "ahmak" dedi

HDP mitinginde konuşan Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyen, HDP'ye ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendirdi. Gaydalı, "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın küstah sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

- Milleti ahmak yerine koyan bu zihniyete halkımız sandıkta gereken cevap verecektir inşAllah

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- Bitlis evliyalar diyarıdır, ahmaklar diyarı değil.

- Kişi, kendinden bilir işi.

- Yine aynaya bakmış konuşmuş. Ahmaklar herkesi kendi gibi bilirler... #Bitlis halkı kendilerine ahmak diyen orijinal ahmaklara had bildirmeli...

- Bu, daha adam olamamış; vekil olsa ne yazar olmasa ne yazar?

- Oy alma uğruna Bitlis halkını düşürdükleri duruma bakın. Oy uğruna bir halka hakaret edenden daha aptal, daha ahmak kim olabilir.