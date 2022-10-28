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Gündem HDPKK'lı vekil, Şentop'u çileden çıkardı
Gündem

HDPKK'lı vekil, Şentop'u çileden çıkardı

Meclis Başkanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDPKK'lı vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun huzuru bozması üzerine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 02:59:00 - 2022-10-28 03:11:22
HDPKK'lı vekil, Şentop'u çileden çıkardı

Şentop, milletvekili dokunulmazlığının, milletvekilinin şahsına sağlanan bir imtiyaz olmadığını, yasama faaliyetlerinin doğru yürümesi için milletvekiline sağlanan bir imkan olduğunu dile getirdi.

Sözleri üzerine gerginlik yaşandı

Bu sırada, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu'nun, "Birçok vekilimiz saldırıya uğradı. Mustafa Yeneroğlu ve Ayşe Acar Başaran'a polis saldırısı ve hakaret var." sözleri üzerine gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'na, "Meseleyi kişiselleştirmek istiyorsun. Meclisin bütçesini konuşuyoruz, çok açıklama yaptık ama fikrisabit, patolojik bir durum olunca açıklamalar bir kıymet ifade etmiyor. Bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Burayı sabote ediyorsun, terörize ediyorsun." karşılığını verdi.

"Arkadaşı dışarı çıkaralım"

Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a seslenerek, "Sayın Başkan yetkiniz var. Komisyonu çalışamaz hale getiren, komisyon üyesi olmayan bu arkadaşı dışarı çıkaralım." dedi. Bunun üzerine Yılmaz, Gergerlioğlu'nu, "Böyle bir üstünlüğünüz yok, böyle bağırarak çağırarak fikir ifade edemezsiniz. Burası gösteri yapılacak yer değil." diyerek uyardı.

Sözlerini sürdüren TBMM Başkanı Şentop, "Milletvekili dokunulmazlığını, teröristi ve terör örgütünü övücü eylemlerin önüne koyup milletvekillerini polise karşı bir direniş unsuru olarak kullanmak, milletvekilinin ve TBMM'nin itibarıyla bağdaşmayan bir husus. Görüyorum, milletvekilleri eylem eylem geziyor. Polisin belirlediği güvenlik tedbirlerini kırmak için milletvekilliği ve milletvekili dokunulmazlığı kullanılıyor. Bizim de buna sahip çıkmamız isteniyor. Asla böyle bir şey olamaz. Biz TBMM'ye ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sırada HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, polisin bazı milletvekillerine şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin dövizleri göstererek, "Bu insanlar ölünce mi konuşacaksınız?" diye bağırması üzerine yeniden tartışma çıktı.

"İşi gücü şov"

Karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine Şentop, Gergerlioğlu'na, "İşi gücü şov. Bu, artık siyasetle değil tıpla açıklanacak bir durum. Böyle bir şey olmaz." tepkisini gösterdi.

Araya giren Komisyon Başkanı Yılmaz, Gergerlioğlu'nu sükunete ve komisyonun düzenini bozmamaya davet etti.

 

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