HDPKK'lı Sezai Temelli CHP ile ittifakı anlattı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDPKK'lı Temelli, "AK Parti'ye 31 Mart'ta kaybettirdiğimiz gibi 23 Haziran'da da kaybettireceğiz." ifadelerini kullandı. İstanbul seçimlerinin 'Demokrasi Mücadelesi' olduğunu savunan PKK sevici Eş Genel Başkan, 31 Mart'ta oy vermeyen 200 bin HDP seçmeni olduğunu iddia ederek, seçmenlerine CHP'nin adayı için destek olma çağrısı yaptı.

'Artık çözüm süreci olmaz'

Seçimin yenilendiği tarihte Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi sonrası 'yeni bir çözüm süreci' başlayacağına yönelik iddiaları da cevaplayan HDPKK'lı Temelli, "AKP, Kürt meselesinde samimi bir parti değil" ifadesini kullandı. "AKP'nin fabrika ayarları bozulmuş." diyen PKK sevici, "Fabrika ayarları düzelse bile çözüm süreci olmaz." şeklinde konuştu.