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Siyaset HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı
Siyaset

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısına ses çıkarmayan HDP'li Garo Paylan, Azerbaycan saldırılara yanıt verip Ermeni güçlerine ağır kayıplar verdirince "Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! " diyerek büyük bir sahtekarlığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:12:00 -
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 45'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Sivil yerleşim yerlerini hedef alarak masum sivillere zarar veren Ermenistan'a tepki yağarken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan'ı suçlayan bir açıklamada bulundu.

Paylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ'da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ateşkes Ermeni taktiği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün samimiyetsiz ateşkes çağrılarına dikkat çekerek ''Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği. Toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler'' demişti.

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