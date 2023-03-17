HDPKK'dan 6'lı koalisyona rest

Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.

HDP ziyaretin tarihini erteledi

Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün.

Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıkladı.

"Oylarını toplasan HDP kadar yapmıyor"

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan HDP'li Ali Kenanoğlu, Altılı Masa'dan beklentilerini açıkladı. Millet İttifakı'na tepki gösteren Kenanoğlu, "HDP isteklerini, taleplerini ortaya koyabilmeli" dedi.

Kenanoğlu şöyle konuştu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak. Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hakeden partiyiz."