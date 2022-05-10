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Siyaset HDP'den zillet ittifakı üyelerine tepki!
Siyaset

HDP'den zillet ittifakı üyelerine tepki!

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefete ırkçı söylemlerle göçmen düşmanlığı yapmaları sebebi ile tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 19:25:00 - 2022-05-10 19:36:17
HDP'den zillet ittifakı üyelerine tepki!

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı söylemleri ile yabancı düşmanlığına öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bir tepki de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Snacar'dan geldi.

İsim kullanmadan Özdağ ve destekçilerine tepki gösterdi!

Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar, önce iktidarı hedef alarak, "Saat başı karar değiştiriyorlar." dedi.

"Meseleyi, 'öteki' düşmanlığını körükleyecek biçimde günlük siyaset için araçsallaştıran sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de veya kendilerine muhalefet partileri diyen çevreler de aynı oyunun parçası durumunda." ifadesi ile isim kullanmadan Ümit Özdağ'ı ve destekçilerini eleştiren Sancar, şöyle devam etti:

Nefret, kin, gerilim politikalarından başka yol tanımayan anlayışlar, bu politikaları sığınmacılar üzerinden hayata geçirmeye çalışıyorlar.

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