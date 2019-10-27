HDP'den yeni parti çıkışı: AK Parti'den kayma olmaz

AK Parti'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti ile ilgili HDP'den ilginç bir tespit geldi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, AK Partili seçmenden yeni oluşumlara kayma olmayacağını öne sürdü.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yeni oluşumların 'AK Partili seçmenden oy alır mı' şeklinde bir soruya ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Saruhan Oluç, bölgede AK Parti'den uzaklaşan seçmenlerin yeni partilere kayıp kaymayacağını, ortaya koyacakları politikaların belirleyeceğine işaret etti.

Oluç, şunları söyledi;

Özgür bir siyaset anlayışlarına sahip olacaklar mı? Belirleyici olan budur. Yok, iktidar içinden çıkıp iktidarın bir başka versiyonu gibi davranacak olurlarsa bunun toplum açısından çok etkili bir sonuç yaratacağını düşünmüyorum.