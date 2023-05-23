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Siyaset HDP'den terörist Sakine Cansız'lı video ile Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı!
Siyaset

HDP'den terörist Sakine Cansız'lı video ile Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 01:03:00 -
HDP'den terörist Sakine Cansız'lı video ile Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı!

HDP, PKK'nın kurucuları arasında yer alan terörist Sakine Cansız'ın fotoğrafının altında çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp Kılıçdaroğlu için sandığa çağırdı.

14 Mayıs seçimlerinde HDP ile ortaklık yapan 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için de HDP ile işbirliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'na Kandil'den her geçen gün yeni bir destek mesajı gelirken bu kez HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndan videolu bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

HDP tarafından paylaşılan videoda 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandığa gitme çağrısı yapılırken Kılıçdaroğlu'na da destek mesajları verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerin kullanıldığı açıklamada, "28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz" denildi.

Terör örgütünün propagandasının yapıldığı videoda PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın da olduğu teröristlerin fotoğrafları önünde poz verildi.

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