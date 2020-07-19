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Siyaset

HDP'den tecavüzü örtbas etme çabası!

HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'ın Tuma Çelik'in tecavüz skandalını örtbas etmek istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:15:00 - 2020-07-19 19:17:11
HDP'den tecavüzü örtbas etme çabası!

HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'ın HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüzde bulunması olayını örtbas etmek istediği ortaya çıktı.

HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın Sabah'a yaptığı açıklamada "HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar" dedi.

Pero Dündar

"Sen suçlusun oraya gitmeseydin"

Mağdur kadın HDP'li milletvekilleri ve yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı ve destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve "Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı" gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.

Ebru Günay

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