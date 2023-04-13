HDP'den seçilen Ahmet Şık: HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok!

HDP'den milletvekili seçilen daha sonra ise Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Ahmet Şık, katıldığı bir programda HDP ile PKK'nın aynı olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın da PKK ile aynı görüşte olduğunu ifade eden Şık, devletin terörle mücadelesini karaladı, "Bu ülkede savaşı da devlet çıkarıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ, HDP VE PKK ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

HDP'den vekil seçilip TİP'e geçen Ahmet Şık, katıldığı bir canlı yayında Kandil'de terör elebaşı Cemil Bayık ile görüştüklerini vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şık, "Şu tezinize katılmıyorum, HDP ne kadar barışı önceliyorsa 'PKK aksi davranıyor' yorumunu kabul etmiyorum. Çünkü öyle olmadığını biliyorum. Nereden biliyorum, ben 2015 seçiminden önce Kandil'e gittim ve Cemil Bayık ile söyleşi yaptım. Orada yazdıklarım ve sohbetlerimizden yola çıkarak söylüyorum.

Ben HDP'nin parti olarak seçime girmesi kararının yanlış olduğunu düşünüyordum. Barajı geçip geçemeyeceğimizden emin değildim. Bana çok net itiraz ettiler. Dediler ki, 'Türkiye'nin kurtuluşu HDP'nin çizgisidir'" dedi.

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KÜSTAH SÖZLER: SAVAŞI DEVLET ÇIKARIYOR

Şık, daha sonra ise sözlerini küstahlaştırarak PKK'yı masum gösterdi, devleti hedef aldı:

"Kandil'in bakış açısı hala bu. Bunu bilerek de söylüyorum. Detaylarına girmeyeceğim. Lütfen şöyle bir tartışmaya girilmesin, Selahattin kıskandı, PKK işte o yüzden şey oldu, PKK ile HDP arasında görüş ayrılığı oldu, birisi savaş istiyor, birisi barış istiyor, öyle bir şey yok. Bu ülkede savaşı da devlet çıkarıyor, barışı da devlet getirecek. İsterse savaşıyor isterse barışıyor."