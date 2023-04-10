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Gündem HDP'den özerklik çağrısı gibi mesaj
Gündem

HDP'den özerklik çağrısı gibi mesaj

Yeniakit Publisher
2023-04-10 00:26:00 -
HDP'den özerklik çağrısı gibi mesaj

7'lı masanın ortağı HDP'nin vekili Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta özerklik çağrısı yaptı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri için 35 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olarak kesinleşirken vekil adayları için de listeler belli oldu.

HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de seçimlere Yeşiller ve Sol Parti olarak girme kararı aldı. HDP ayrıca seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu ve 7'li Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Dikkat çeken mesaj

HDP'li vekiller sık sık teröre verdikleri desteği açıkça ifade ederken HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden adeta özerklik mesajı verdi. HDP vekili Sibel Yiğitalp, HDP (Yeşil Sol) vekil adaylarını YPS vekilleri olarak ilan etti ve özerklik imasında bulundu.

YPS, terör örgütü PKK'nın 2015'te özerklik ilanında Öz Yönetim Gücü olarak şehirlerde kurduğu silahlı terör örgütüydü. YPS onlarca sivili askeri polisi koruyucu katletti.

PKK-YPS'nin özerklik hayallerinin 7'li Koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden yeşerdiği de gözler önüne serildi.
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