HDP'den ortaklarına destek çağrısı! Kanımıza dokunuyor
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'den Millet İttifakı'na tehdit niteliğinde bir açıklama geldi.
21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyona ilişkin HDP Gençlik Teşkilatı'ndan yapılan paylaşımda, gözaltına alınanlara Millet İttifakı'ndan destek gelmediği belirtilirken, "Bizden açık açık destek isteyen, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bizimle mutabakat sağlayan Millet İttifakı'ndan ses gelmiyor. 14 Mayıs için notumuzu alıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, HDP aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek verme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'ye, PKK'dan da destek geldi. Bu gelişmeler halkın tepkisini çekerken, HDP'den Millet İttifakı'na tehdit niteliğinde bir açıklama geldi.
"14 MAYIS İÇİN NOTUMUZU ALIYORUZ"
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin paylaşımda bulunan HDP Gençlik Teşkilatı, Millet İttifakı'na yönelik "14 Mayıs için notumuzu alıyoruz" açıklamasında bulundu.
HDP Gençlik Teşkilatı'nın paylaşımında, "Bizden açık açık destek isteyen, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bizimle mutabakat sağlayan Millet İttifakı'ndan ses gelmiyor, kanımıza dokunuyor! 14 Mayıs için notumuzu alıyoruz!" ifadelerine yer verildi.