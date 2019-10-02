HDP'den olay İYİ Parti itirafı! "Önce AK Parti düşsün, sonra..."
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den Millet İttifakı ve İYİ Parti'ye ilişkin itiraf geldi. HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, İYİ Parti ile yaptıkları ittifaka dair eleştiri aldıklarını belirterek, “Biz Çorum’u Maraş’ı Sivas’ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama önceliğimiz iktidarı durdurmak” dedi.02 Ekim 2019 Çarşamba 15:25
HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve beraberlerindeki heyet, Küçükçekmece’de bazı STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada sıcak politik gündeme dair hem HDP’li Sancar hem de HDP’li Özen açıklamalarda bulundu.
HDP’liler rahatsız
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, parti tabanından kendilerine yöneltilen eleştirilere değindi.
İyi Parti ve Saadet Partisi’nin iktidar karşısında sınıfta kaldığını belirten Özen şu ifadeleri kullandı:
“Hesabını soracağız”
“Şimdi dostlarımız bize 'neden İyi Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmek istiyorsunuz' diye eleştirilerde bulunabilir. Haklıdır eleştirileri ancak, şu an tek amacımız iktidara karşı ortak durmaktır. Biz bu ülkede Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı unutmadık. Elbette onların hesabını soracağız. Ama diyoruz ki en azından bu iktidara karşı gelin” dedi.
Kaynak: Yeni Şafak
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