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HDP'den o ilde flaş karar! Büyükşehir ve 8 ilçede adayları geri çektiler

HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, Muğla'da Cumhur İttifakı'na tepki olarak Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini açıkladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:54
HDP'den o ilde flaş karar! Büyükşehir ve 8 ilçede adayları geri çektiler

HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi. Yüksel, hangi partiyi destekleyecekleri konusunda genel merkezlerinin karanını beklediklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Muğla'da AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır, CHP'den Osman Gürün, DP'den Mehmet Kocadon ve bağımsız olarak da Behçet Saatcı yarışacak. HDP ise Muğla ve ilçelerinde yarıştan çekildi. HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Polat dahil, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylarımızı çektik. Datça, Fethiye, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere'de zaten adayımız yoktu. Adaylarımızı geri çekmemizin nedeni AK Parti- MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na tepki göstermek. CHP'yi destekleyeceğimiz kesinleşmiş bir şey değil. Bunun kararını Genel Merkezimiz verecek" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  1. HDP
  2. HDP Muğla adayları
  3. HDP adaylarını geri çekti
  4. HDP Muğla İl Eşbaşkanı Yılmaz Yüksel
  5. Bodrum
  6. Dalaman
  7. Köyceğiz
  8. Marmaris
  9. Milas
  10. Menteşe
  11. Ortaca
  12. Ulu
  13. Yerel seçimler

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