HDP'den kurnazlık! Kararlarını açıkladılar

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) içinde bulunduğu Emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

İttifakın bugün paylaştığı deklarasyonda, "Tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" denmişti.

Halk TV'de "Lider Masası" alı programına katılan Sancar, tutumlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sancar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Depremin ağır bedeli aday çıkarma kararımızı gözden geçirtti. Bu deprem doğal afet değil sadece, siyasi bir felakettir. Bu felakette kayıplarımız çok büyüktü. Seçime az bir süre yaşadığımız bu ağır yıkım daha farklı bir yol izlememiz gerektiği konusunda yeterince acı bir mesaj oldu.

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Biz 2021'de özellikle diğer muhalefet partileriyle görüşmelere açık olduğumuzu söylemiştik. Biz 6'lı masa tarafından cumhurbaşkanı adayı belirlenirse kendisine destek vereceğimizi söylemiştik ama bu konuda karşılık alamadık.

Bundan sonra parlamentoda nasıl bir yol izleyeceğimiz sık sık soruluyor. Kapatma davası var. Bu iktidarın bilinçli bir stratejisidir. Dava açıldığı zamanda bu değerlendirmeyi yaptık. Bu dava seçim dönemine sarkıtılır.

Binde bir ihtimal bile olsa kapatma riskinin olduğu bir sürece biz kendimiz girmeyiz. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin. Tarihin en kritik seçimine giriyor. Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok.

Yeşil Sol Parti'yle seçime gireceğiz. Yeşil Sol Parti seçime Türkiye'nin tüm illerinde kendi logosuyla girecek. Biz seçime katılma yeterliliği için gerekli örgütlenme oranını açacak şekilde tamamlandık bu kararı bütün bileşenlerimizle verdik."