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HDP'den İstifa açıklaması! Barış Atay ve Erkan Baş...

HDP’den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne katılacakları iddia edilen HDP Milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay bu konunun gündemlerinde olmadığını belirttiler.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:26
HDP'den İstifa açıklaması! Barış Atay ve Erkan Baş...

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Hatay Milletvekili Barış Atay’ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları iddia edildi.

İddiaların sorulduğu HDP Sözcüsü Saruhan Oluç kendilerine bu yönde bir bilginin ulaşmadığını söylerken “İstanbul Milletvekilimiz Erkan Baş, dün partimizin İstanbul’da düzenlemiş olduğu pikniğe HDP adına katılmıştır. Dolayısıyla bize gelen böyle bir bilgi yok. Kaldı ki siyasi nezaket gereği bir ayrılma isteği olacak ise bunun önce partiye bildirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bize ulaşmış bir bilgi yok” dedi.

İstifa edeceği iddia edilen Erkan Baş ise Artı Gerçek’in konuya ilişkin sorusunu “Henüz gündemimizde böyle bir konu yok” diyerek yanıtladı. Baş, TİP MYK’sinde bu konunun konuşulup konuşulmadığına ilişkin sorumuza ise “Bana bu yönde gelen bilgi yok” cevabını verdi.

HDP Milletvekili Barış Atay’ın Danışmanı Barış Kineşçi de konuya ilişkin sorumuza, “Seçimler öncesinde HDP ile partiden ayrılma konusunda bir mutabakat vardı ve bu hakkımız her zaman saklıdır. Ancak bu bugün ya da yarın olacak diye bir şey yok. Şimdilik gündemimizde böyle bir şey yok. Zaten TİP’e geçilip geçilmeyeceğine de TİP MYK’si karar verir” diye konuştu.

HDP yönetiminin önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:26
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. HDP
  4. İstifa açıklaması
  5. Erkan Baş
  6. Barış Atay

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