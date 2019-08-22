HDP’den İP’e çağrı: Bize destek verin

Hasan Türkmen Ankara

Göreve gelir gelmez belediyelerin imkanlarını terör örgütü PKK’nın hizmetine sunan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarını, CHP ve marjinal gruplar, “demokrasiye darbe” yalanıyla savunurken, kayyım konusuna sessiz kalan İYİ Parti’ye ise HDP’li Pervin Buldan’dan “bize destek verin” çağrısı geldi. Buldan, “Biz 23 Haziran’da İstanbul’u almayı başardıysak, Diyarbakır’ı, Van’ı ve Mardin’i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber, omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün, Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek. Herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz” ifadelerini kullanarak, ortaklarını kayyım konusunda sessiz kalmamalarını isteyip, yeni ittifak çağrısında bulundu.

Gül ve Davutoğlu gibi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise, İP’in kayyım konusunda sessizliğini bozacağını belirterek, şunları dile getirdi: “İYİ Parti, şu anda kamuoyunun tepkisinden korkuyor. Ama önümüzdeki günlerde muhakkak konuyu, ‘kayyım’a getirerek açıklama yapacaktır. Kayyım konusunda Abdullah Gül ve Davutoğlu’nun yaptığı açıklama gibi bir açıklama yapacaklarını düşünüyoruz. CHP, özellikle 15 Temmuz’dan sonra PKK’nın siyasi kanadı HDP ile birlikte iş tutup, hem yerel yönetimlerde, hem genel seçimlerde birlikte hareket ediyorlar. Terörle ve destek verenlerle ile yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Fakat, CHP ve İP’in tavrı, ne yurtseverlikle ne de vatanseverlik ile örtüşmeyen bir tavırdır.”

Ve cevap gecikmedi

Çok geçmeden İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye şu destek açıklamasında bulundu: “Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır.”

İYİ Parti HDP’nin amigosu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, Muş, Ağıralioğlu’nun HDP’li eski belediye başkanlarına sahip çıkan açıklamasını “tam bir fiyasko” olarak nitelendirdi. Muş “demokrasi” ve “millet iradesi” ile PKK destekçisi HDP izahatı yapmanın, İP’in içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne serdiğini belirterek, “İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP’nin vagonu haline gelmiştir” dedi.