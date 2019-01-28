0553 313 94 23

HDP'den flaş açıklama! O illerde aday çıkarmayacaklar

HDP Sözcüsü Oluç, yerel seçimlerde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:23
HDP'den flaş açıklama! O illerde aday çıkarmayacaklar

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:23
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Adana
  4. HDP
  5. flaş açıklama
  6. yerel seçimler
  7. Saruhan Oluç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa etti
    1. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan..
    2. Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları..
    3. Bakan Akar açıkladı: Sayı 650'ye..
    4. Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta yapılacak
    5. Saadet'in Denizli adayı Süleyman..
    6. Ogier, sezona Monte Carlo zaferiyle..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. HDP'den flaş açıklama! O illerde aday..
    9. 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl..
    10. Ve Türkiye tamamen sıfırladı! EPDK..
    11. Gökçek'ten Selvi'ye çok sert sözler:..
    12. İş Bankası ve n11.com, online..
    13. HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel..
    14. Yiyen vazgeçemiyor! Yemek için fırında..
    15. Mardin'de 21 kilogram plastik..
    16. Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları..
    17. Afrika Uluslar Kupası'na ramazan..
    18. Küçük Emine'nin intiharının altından..
    19. Devletin aracıyla ormanda alkol alan..
    20. Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Reyes,..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."