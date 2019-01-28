HDP'den flaş açıklama! O illerde aday çıkarmayacaklar HDP Sözcüsü Oluç, yerel seçimlerde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. Ayrıntılar gelecek...

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