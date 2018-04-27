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HDP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim gündemine ilişkin soruları cevapladı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:18
HDP'den flaş Abdullah Gül açıklaması

Halkların  Demokrat Partisi Sözcüsü gazetecilerin sorularını cevapladı.Bilgen sorulara yanıt olarak şöyle konuştu:

Soru: HDP’nin ikinci turu boykot etme ihtimali var mı?

Muhalefet iktidardan farksız bir söylem içine girerse seçmenlerimizi sandığa nasıl davet edeceğiz? Bu bizim bir kararımız, bir planımız, tercihimiz asla değil. Biz katılımı en yüksek düzeye çıkaracak bir kampanya yapacağız. Parlamento’daki temsil düzeyimizi 7 Haziran’ın üzerine çıkaracağız. Hem de Cumhurbaşkanı adayımızın tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için elimizden geleni yapacağız.

Bunun mümkün olacağına inanıyoruz, ama bu mümkün olmadığında muhalefet iktidardan farksız bir söylem içine girerse, biz seçmenlerimizi sandığa nasıl davet edeceğiz? Kendi kitlesini fanatize etmek isterken, başka bir kitleyi dışlamanın Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Bölünmeye ve kamplaşmaya karşı cesaret sergilemek gerekir. İleri görüşlü siyaset bunu gerektirir. İktidar partisinin söylediğinden bir adım ileri giden bir demokrasi konsepti ortaya konmadığı sürece, toplumsal psikolojinin nasıl seyredeceğine ilişkin bir tespit ortaya koyuyorum. Parti kurullarımızda asla boykot gündeme gelmedi. Biz ikinci tura adayımızın kalacağına inanıyoruz. Biz en zor şartlarda, en ağır bedeli ödeyen toplumsal kesimler adına siyaset yapıyoruz. Bizim daha fazla kaybedeceğimiz bir şey yok. Bu durumdan çıkmak zorunda kendini hissedenler, en az bizim kadar özverili olmalıdır.

Soru: Çatı aday olarak Abdullah Gül’ün adı geçiyor. Böyle bir çatı aday olabilir mi?

Biz başından itibaren kendi adayımızla girme kararlılığımızı ve çok adayın muhalefetin işini kolaylaştıracağını söyledik. Ama buna rağmen bir çatı aday formülü gelişirse bunu tartışırız. Ama görünen o ki, seçim takvimi neredeyse bitiyor, ama sizin andığınız en çok konuşulan isim henüz bir şey söylemedi. Türkiye birkaç kişinin tercihlerine kaderini teslim edemeyecek kadar büyük bir ülke. Bu kadar ağır bedeller ödenirken, herkes risk almalı. Birkaç isim dışında alternatifler niye konuşulmuyor? Tıpkı bizim adayımız gibi pek çok çevreden oy alabilecek başka isim yok mu Türkiye’de? Ana muhalefetin ya da SP’nin önereceği isim kalmadı mı? Kendi kendini bloke edecek, kendi elini daraltan bir yaklaşım Türkiye’ye zarar veriyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:18
  1. Halkların Demokratik Partisi
  2. Ayhan Bilgen

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