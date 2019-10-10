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HDP’den ‘Eyleme katılmayın’ tehdidi

Anne Hatice Ceylan, nöbete katılmadan önce çocuğunu kaçıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:56
HDP’den ‘Eyleme katılmayın’ tehdidi

Dağa kaçırılan çocukları için HDPDiyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylem başlatan ailelerin acılı bekleyişleri 37’nci günde devam etti. Dört yıl önce hafızlık eğitimi görürken kaçırılan oğlu Cafer Ceylan (19)  için HDP önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, eyleme katılmadan önce çoğunu kandıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Anne Ceylan, şunları söyledi: “Cafer’in halasının oğlu Nezir Çiçek bana oğlumun fotoğraflarını gönderip onu unutmamızı söyledi. Biz de Nezir’e ulaşamayınca onun ağabeyi Mustafa Çiçek’e ‘Bizi Cafer’le görüştüreceksin, yoksa savcılığa ve HDP binasının önüne gideceğiz’ dedik. O da eşime, bunu yapmamız hâlinde ‘Ben orada olsaydım seni baş aşağı astırırdım’ diye tehdit mesajı yazdı. İlkin ‘Cafer ile görüşüyorum, konuşuyorum’ diyordu. Savcılığa ve HDP önüne gideceğimizi söyleyince çark etti ve ‘Benim Cafer’den haberim yok.  Ama istersem sizi görüştürürüm’ dedi. Buna rağmen ne yaptıysak bizi evladımızla gö-rüştürmedi. Biz de ilgili makamlara giderek durumu anlattık,  mesaj ve konuşmaları polise verdik.”

HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Hüsniye Kaya, beş yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırılan kızı Mekiye’ye seslendi. Anne Kaya “Kızım Mekiye, devletin şefkatli kollarına teslim ol! Artık yolun sonuna gelindi. Öldürülmeden sen ve arkadaşlarınla birlikte teslim ol” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:56
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. GÜNCEL Haberleri

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  • yazmıyorumyazmıyorum35 dk önce
    bu kefere ... hdp nin pezevenk yöneticileri de dahil hepsi tutuklanmalı ... bu kara suratlı ... hdp kapatılsın hiç yüzlerinde insani esame olmayan

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