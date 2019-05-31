HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tam destek! Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin başı Pervin Buldan, CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını belirterek "Ekrem İmamoğlu 250 bin farkla kazanacak" dedi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na tam destek geldi. Ankara'da bir grup gazetecinin cevaplayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Ekrem İmamoğlu'na tam destek verme konusunda net olduklarını ve artık sahaya da ineceklerini söyledi. Buldan: İmamoğlu kazanacak 31 Mart'ta CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını belirten Buldan, "İmamoğlu 250 bin farkla kazanacak" dedi. Kendisini milliyetçi çizgide gösteren İyi Partililerin, terör örgütünün siyasi uzantısının desteklediği İmamoğlu'na nasıl oy vereceği merak konusu.

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