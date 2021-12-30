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Siyaset HDP'den CHP'ye yeşil ışık! "Anlaşırsak aday çıkarmayız"
Siyaset

HDP'den CHP'ye yeşil ışık! "Anlaşırsak aday çıkarmayız"

İttifak tartışmalarına da değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın belirledikleri kriterlere uyması durumunda aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:26:00 -
HDP'den CHP'ye yeşil ışık! "Anlaşırsak aday çıkarmayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, partilerinin geçmişte yaptığı yanlışlardan dolayı 'helalleşme' yolculuğuna çıkacağını duyurdu.

Bugün ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve yaptığı 'helalleşme' çıkışını Halk TV canlı yayınında değerlendiren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, yüzleşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ortak aday açıklaması: kriterlerimize uyulursa...

2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifakın 2023'te devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Sancar, Millet İttifakı'nın belirledikleri kriterlere uyması durumunda aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

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