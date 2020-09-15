HDP’den bir Kürt provokasyonu daha

Hasan Eğrigöz Ankara

İç karışıklık çıkarıp, huzur içinde yaşayan Kürtleri kışkırtmak isteyen HDP, çirkin bir provokasyona daha imza attı. HDP, Afyonkarahisar’da bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında gürültü kirliliğinden dolayı gerçekleşen tartışmada, inşaat işçilerinden bir kişinin öldürülmesi ve iki kişinin de yaralanmasını, “Afyon’da Kürt işçilere saldırı” şeklinde servis ederek, olayın gürültü kirliliğinden değil, işçilerin Kürt olduğu için saldırıya uğradıkları yalanını yayarak bir alçaklığa daha imza attı.

Olayın toplumsal yanı yok

Afyonkarahisar Valiliği, Dinar’da bir inşaatta çalışan Vanlı işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında gürültü kirliliği sebebiyle gerçekleşen tartışmayı, HDP ve PKK’nın haber sitelerinde “Afyon’da Kürt işçilere saldırı” şeklinde iddia edilmesini yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Tartışmanın kavgaya dönüşmesine müteakip gerçekleşen olayda 1999 Van Erciş doğumlu Ö.T. hayatını kaybetmiş, E.Ö. ve F.T. isimli iki vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayda kullanılan silah ve demir muhafaza altına alınmış olup, olayın faali olarak değerlendirilen ve firar ettiği tespit edilen Ö.A. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Ezan cinayeti’ne de Kürtçülük demişti

Kürtleri çirkin provokasyonlarına alet etmek için her fırsatı değerlendiren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, daha önce Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü iddia etmiş ancak Çakan’ın ezan okunurken araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı kişiler tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı. HDP ile ittifak yapan CHP de bu provokasyona dahil olmuştu.

Mardinli mevsimlik işçilerin, Sakarya’da tartışma yaşadıkları bahçe sahipleri tarafından darp edilmesi de terör örgütü PKK ve HDP’li isimler tarafından ırkçı saldırı gibi gösterilmişti. HDP’nin valilik açıklamasına aldırış etmeden, olayı “Kürt işçilere saldırı” şeklinde servis etmesi, darp edilen mevsimlik işçileri bile rahatsız etmişti. İşçiler yaptıkları açıklamada, “Kesinlikle Kürt-Türk kavgası değil” derken, işçilerin çavuşu Kasım Demir, “Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntı yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. O kişilerden başka Sakarya’da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık” ifadelerini kullanmıştı.

CHP, her provokasyonda HDP ile kol kola!

CHP ise her olayı provokasyona dönüştürmeye gayret eden HDP’ye her seferinde destek olmaya devam ediyor. Ezan cinayeti, mevsimlik işçilerle iş sahibi arasında çıkan kavgayı ve son olarak da Afyonkarahisar’daki kavgayı da provokasyona dönüştürmeye çalışan HDP’ye en bülyük destek yine CHP’den geldi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olayla ilgili, “Geçtiğimiz haftalarda Sakarya’da, dün de Afyon’daki ırkçı saldırıların üzerinde durmalıyız” diyerek, HDP’nin yalanlarına desteğe koştu.