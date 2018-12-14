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HDP'den aday olan eski MHP'li isim hakkında gerçek ortaya çıktı

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan eski MHP'li Abdullah Arzakçı ile ilgili açıklama yaptı. Kayaalp, "Abdullah Arzakçı 2009 yılından itibaren MHP ile ilgisi kalmadı, çünkü partiden ihraç edildi" dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 15:44
HDP'den aday olan eski MHP'li isim hakkında gerçek ortaya çıktı

MHP'nin geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Arzakçı, önceki gün HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Bunun üzerine bir açıklama yapan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçmiş dönemlerde partilerinde başkanlık ve yöneticilik yapan Abdullah Arzakçı'nın 2009 yılından itibaren MHP ile ilgisinin olmadığını ve partilerinden ihraç edildiğini söyledi.

 

"Arzakçı'nın MHP'den istifa edip HDP'den aday adaylığı..."

Kayaalp, şöyle devam etti:

"Adı geçen şahıs partimizden ihraç edildikten sonra bir dönem Saadet Partisi'nden, bir dönem de bağımsız olarak da vekil adaylığı başvurunda bulunmuştur. Arzakçı'nın MHP'den istifa edip HDP'den aday adaylığı yapmış görüntüsü doğru değildi. Arzakçı, 2009 yılında ihraç edilmiş, o yıldan bu yana camiamızla ilişiği kesilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 40 yılı aşkın siyasi yaşamında kimseyi zan altında bırakmamış ya da ötekileştirmemiş, aksine her zaman ülkemize, vatanımıza ve bayrağımıza sadakatle bağlı bütün vatandaşlarımızın asli yuvası haline gelmiş, bir nevi kucak açıcı misyonda bulunmuştur. Biz milliyetçi ülkücüler dava insanlarıyız, davamız için varız ve ölsek dahi davamızdan vazgeçmeyiz."

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:44
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. MHP

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