HDP'den 6'lı masadaki dostlarına "Kürt sorunu" sitemi!

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Partisinin Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Halkımıza Sözümüz Var Çözüm Bizde" adlı toplantısı için gazetecilerle kahvaltıda buluşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masadaki dostlarına sitem dolu sözlerle seslendi.

Türkiye'de hala bir Kürt sorunu olduğunu iddia eden HDP'li Sancar, 6'lı masanın sorun çözümü karşısında yetersiz olduğunu söyledi.

"6'lı ittifak Kürt sorununu gündeme tam anlamıyla almak ve bir barış ve çözüm programı oluşturmak konusunda eksik kalmıştır." diyen Sancar, "Şu ana kadar üzerinde ulaştıkları temel nokta, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüştür ama bunun, Türkiye’nin bu çoklu krizden çıkışı için yeterli bir vaat olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, sözlerine şöyle devam etti: Bizler, bütün krizlere çözüm üretecek; demokrasi, ekonomi, kültür alanlarında gerçek alternatifleri sunacak bir güç olarak görüyoruz kendimizi. Geleceği bu temelde inşa edecek güç biziz.