HDP/DEM yeni bir şeyler deniyor! Başak Demirtaş tehdidiyle CHP’den İstanbul, Mersin ve Adana’da bir çok ilçe koparan HDP/DEM harekete geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile ilgili yaptığı açıklamada "Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce CHP'lilere "Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri." ifadeleriyle hakaret eden Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İzmir adaylarının tanıtım toplantısında Özel'e cevap verdi.

Sakık, aynı açıklamasında 2019 yılındaki seçimlerde HDP'nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

"SİZ EFENDİ BİZ KÖLE MİYİZ?"

Sakık'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

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CHP Genel Başkanının bir açıklaması vardı. 'Bunlar bize kaybettirmek için üzere politika yapıyor. Çok doğru söylüyor. Evet size kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? 2019'da size destek sunduk. Bu belediyelerde bir cennet yarattık size. Siz döndünüz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız.

"BUNLARLA YOL YÜRÜMEYİZ"

İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz.

"ÖZDAĞ İLE PROTOKOL İMZALADILAR"

Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır.

BAŞAK DEMİRTAŞ TEHDİDİYLE BİRÇOK İLÇEYİ KAPTI

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti, Başak Demirtaş tehdidiyle CHP’den İstanbul, Mersin ve Adana’da bir çok ilçeyi koparmıştı. Sakık'ın söz konusu açıklamalarının ardından "HDP/DEM yeni bir şeyler deniyor" yorumları yapıldı.