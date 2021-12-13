HDP’de istifa depremi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir süredir HDP ile siyaset yürütmenin zorluklarını dile getiren HDP'li Ayhan Bilgen, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, şunları ifade etti:

"Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum."