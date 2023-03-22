HDP'de görüntü var ses yok! Pazarlık içinde pazarlık mı İP korkusu mu?

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Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulunan Emek ve Özgürlük İttifakı, aday çıkarmayacağını açıklasa da doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini de ifade etmedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." ifadelerini kullanarak seçime girme gayelerinin Erdoğan'ı devirmek olduğunu itiraf etti.

Halk TV kirli ittifaka aracılık ediyor!

Nevruz kutlamasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, kutlamaya katılanları kışkırtarak olaylar yaşanmasına sebep olan HDP'li Ahmet Türk de, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'ye konuştu.

Ahmet Türk'ün, kendisine yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu’nun isminin açıklamada olmamasının bir önemi yok." dediğini aktaran Halk TV muhabiri Ali Yağız Baltacı, "Emek ve Özgürlük İttifakı her ne kadar başka bir ismi desteklemese de önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu’na desteğin daha net bir şekilde ortaya konması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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Pazarlık içinde pazarlık mı yapılıyor?

Ankara kulisleri, HDP'nin gizli tutumuna ilişkin, "Pazarlık içinde pazarlık" olduğu değerlendirmesi yaparken, HDP'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtmasından korktuğunu da düşünüyor. Öte yandan HDP'lilerin hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı ile pazarlık yaptığını öne sürenler de var.