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Siyaset HDP yandaşı medyada HDP'nin planını yazdılar
Siyaset

HDP yandaşı medyada HDP'nin planını yazdılar

HDP yandaşı Gazete Duvar adlı haber sitesi, olası bir kapatma kararı çıkarılması durumunda HDP'nin ne yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:49:00 -
HDP yandaşı medyada HDP'nin planını yazdılar

HDP yandaşı Gazete Duvar adlı haber sitesi, HDP'nin "partinin kapatılması" durumunda ne yapacağını açıkladı.

HDP kulislerinden aldığı bilgiyi paylaşan Gazete Duvar, HDP yönetiminin en kötü senaryoya karşı tedbir aldığını bildirdi.

Olası bir kapatma durumunda HDP'nin bileşeni olan 4 partiden birine geçiş yapılacağını aktaran Gazete Duvar haberinde şu ifadelere yer verdi:

"HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada ön savunma kasım ayı başında verilecek. HDP’li hukukçular “kapattırmayacağız” sloganıyla çok kapsamlı bir savunma hazırlığı sürdürürken parti yönetimi de en kötü senaryoya karşı tedbir alıyor. Partinin kapatılması halinde dahi siyaset alanını "kesinlikle terk etmeyeceklerini", “seçmeni kesinlikle seçeneksiz” bırakmayacaklarını söyleyen parti yöneticileri “alternatif” olabilecek partileri de belirledi.

HDP kulislerinden edinilen bilgiye göre olası bir kapatma durumunda partinin bileşeni olan 4 partiden birine geçiş yapılacak. Bu partilerin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) olduğu ifade ediliyor.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması” gerekiyor. Bu partilerin de söz konusu yeterliliği elde etmek için ülke genelindeki teşkilatlanma çalışmalarına hız verildiği belirtiliyor."

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