HDP ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na 'örtülü destek' kararı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile imzaladığı ve 'kayyum' uygulamasını sürdüreceğini belirttiği protokole ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.

HDP VE KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖRTÜLÜ DESTEK KARARI

HDP'nin, Kandil'den 'Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar destek' mesajı aldığı fakat bunu kamuoyuna farklı şekilde duyuracağı iddia edildi. Diyarbakır merkezli Ajans News isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre; "HDP, Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için Kılıçdaroğlu’na desteklerini çektiklerini yumuşak bir açıklama ile" geçiştirecek.

Söz konusu haberde yer alan iddialar şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Aldıkları kararı nasıl açıklayacaklarına ise net bir karar veremedikleri belirtiliyor.

-HDP’nin Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için Kılıçdaroğlu’na desteklerini çektiklerini yumuşak bir açıklama ile geçiştirecekleri, kendi seçmenleri ise, “Sonuna kadar Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” mesajını ulaştıracakları ise kulislere yansıdı.

-HDP’nin hem kendi seçmenlerini sandığa yönlendirmek hem de Kılıçdaroğlu’na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.

-Karar alınırken CHP Genel merkezi ile de görüşüldüğü öne sürüldü.