HDP ve İyi Parti birbirine girdi! Irkçılığınızda boğulun
HDP’nin stepnesi İyi Partili Aydın’ın sözleri üzerine, PKK terör örgütünün Türkiye temsilcisi HDP’li Sibel Yiğitalp, “Irkçılığınızda boğulun” paylaşımında bulundu.
İyi Partili Aydın'ın "Bütün partilerle diyalog halindeyiz; görüşmediğimiz tek parti HDP" açıklamasında HDP'den tepki geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" paylaşımı yaptı.
İyi Partili Koray Aydın'ın, "Görüşmediğimiz tek parti HDP" açıklamasına HDP'den çok sert yanıt geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" dedi.
HDP ve İyi Parti arasında ipler yeniden gerildi. İyi Partili Koray Aydın'ın son açıklamasına HDP'nin tepkisi gecikmedi.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP. Hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık" dedi.
Aydın'ın sözlerine HDP'den sert tepki geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" paylaşımı yaptı.