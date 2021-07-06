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Gündem HDP ve İyi Parti birbirine girdi! Irkçılığınızda boğulun
Gündem

HDP ve İyi Parti birbirine girdi! Irkçılığınızda boğulun

HDP’nin stepnesi İyi Partili Aydın’ın sözleri üzerine, PKK terör örgütünün Türkiye temsilcisi HDP’li Sibel Yiğitalp, “Irkçılığınızda boğulun” paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 11:04:00 -
HDP ve İyi Parti birbirine girdi! Irkçılığınızda boğulun

İyi Partili Aydın'ın "Bütün partilerle diyalog halindeyiz; görüşmediğimiz tek parti HDP" açıklamasında HDP'den tepki geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" paylaşımı yaptı.

İyi Partili Koray Aydın'ın, "Görüşmediğimiz tek parti HDP" açıklamasına HDP'den çok sert yanıt geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" dedi.

HDP ve İyi Parti arasında ipler yeniden gerildi. İyi Partili Koray Aydın'ın son açıklamasına HDP'nin tepkisi gecikmedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP. Hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık" dedi.

Aydın'ın sözlerine HDP'den sert tepki geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" paylaşımı yaptı.

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Yorumlar

Vedad

Koray Aydın, çok samimi Ülkü Ocaklarından gelmiş bir dava adamı idi taaki, İP'e dolana kadar.
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emir

bizi alakadar etmez al onu vur öbürüne birlikteler ortaklar şimdide bazen birbirlerine saldırıyorlar
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