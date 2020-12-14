HDP ve CHP’lilerin yargılandığı davadan çarpıcı bilgiler! Referans PKK'dan adaylık HDP'den

Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 18'i tutuklu 30 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet’ suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı kaydedilen iddianamede HDP Gaziantep İl Başkanlığındaki aramada ele geçirilen ‘HDP yerel seçim komisyonu aday adaylarını değerlendirme raporu’nda 12 ismin bulunduğu ve bu isimlerin ortak noktalarının operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle akraba olmaları ile PKK/KCK’dan cezaevinde yatmaları olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:



Terör örgütünün yönetim odası gibi



"Adayların referans konuları incelendiğinde 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması, HDK'da ve DTK'da (örgütün sözde meclisi) yer almak, 'değer ailesi' olmak gibi hususlar sıralanmıştır. HDP Şahinbey ilçe binasında 500 örgütsel doküman tespit edilmiştir. Dokümanlar içinde terör örgütünün sözleşmeleri de yer almaktadır. 'KCK sözleşmesi', 'HPG yönetmeliği' gibi. Ele geçen materyaller çok büyük bir arşiv oluşturmaktadır. Terör örgütü karargahında ele geçmiş denilecek derecede fazladır. Bu kadar büyük bir arşivi nasıl elde ettikleri merak uyandırıcıdır. Şüphelilerin özellikle DBP'nin alttaki odasında ne kadar fütursuzlaştıklarını da göstermektedir. Terör örgütü adına çalıştıklarını bu kadar aleni dışa vurmaları ürkütücüdür. Oda tam olarak PKK/KCK terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir."