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Gündem HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi PKK'ya operasyonda tutuklandı
Gündem

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi PKK'ya operasyonda tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:30:00 -
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi PKK'ya operasyonda tutuklandı

Mersin'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

PKK'ya operasyonda gözaltına alındılar

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eşbaşkanları M.I. ve Z.Ö., Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ve M.G., Toroslar eski ilçe başkanı A.K., parti yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ.'yi gözaltına aldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

 

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.I., A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklananlar arasında bulunan M.I.'nın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

 

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Yorumlar

abc

ALLAH cc Hdplilerin belasını ... başına.
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Efelerdiyari

Yeter artik atin sunlari bu meclisten artik koynumuzda yilan beslemenin bize ne getirisi olabilir?????
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