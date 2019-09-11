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HDP temsilcisinden ABD'de "PKK’yı tanıyın" lobisi!

HDP’nin Washington temsilcisiCumhuriyetçilerin yayın organı The National Interest’te skandal bir makale yazarak “PKK’yı tanıyın, HDP’ye destek verin” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:00
HDP temsilcisinden ABD'de "PKK’yı tanıyın" lobisi!

HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan, ABD’nin sağcı dergisi The National Interest’te, terör örgütü PKK’nın ABD tarafından tanınmasını önerdiği bir makale yazdı.

HDP’nin Washington D.C. temsilcisi Giran Özcan ABD siyasetinin şahin kanadının sesi olarak bilinen The National Interest dergisinde bir yazı kaleme aldı. “Suriye’de kazanması için, ABD’nin Kürt siyasetini yeniden gözden geçirmesi gerekli” başlıklı yazıda Özcan, terör örgütü propagandası yapan ifadelere yer verdi. Özcan, ABD’nin, Türkiye’nin, bünyesinde terör örgütü PKK, YPG/PYD’yi de barındıran SDG güçlerine karşı giriştiği tek taraflı operasyonları "durdurmasına" karşın bu engellemelerin hep şüpheli olduğunu iddia etti.

Özcan, ABD’nin bu önlemleri her zaman geçici olarak gerçekleştirdiğini ileri sürülerek Türkiye-SDG arasındaki çatışmalarda ABD’nin tutumunda üç yanlış olduğunu ileri sürdü. Bu yanlışlar ise “Türkiye’nin NATO geçmişini Erdoğan’ın Batı karşıtı dönüşümü karşısında muaf tutmak, bölgedeki Kürt grupları siyasi bir oluşum olarak değil askeri aktörler olarak görmek ve aradaki bağlantılara karşın Türkiye ve Suriye’deki Kürtlerin mücadelelerini birbirinden ayrı tutmak” olarak sıraladı.

"ABD, PKK’yı tanısın"

Özcan PYD-YPG’li güçlerin DEAŞ’ın yenilmesindeki en büyük askeri aktörler olmasına karşın bu terör gruplarının siyasi kanatlarına masada yer verilmediğini de iddia ederek ABD’nin bölgedeki Kürt gruplarla ilişki grup aynı zamanda YPG-PYD ile de askeri ortaklığa izin vererek yeni bir strateji başlatması gerektiğini iddia etti. Özcan, ABD’nin PKK’ya bir güvenlik problemi olarak bakmaması gerektiğini ve örgütle politik ilişki kurması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Özcan HDP’nin PKK bağlantısını bir kez daha hiç çekinmeden ortaya koyarak “ABD örgütün lider kadrosunun başına konan ödülleri kaldırmalıdır” dedi. Türkiye’nin Rusya ile derinleşen politik ve askeri bağlantılarının NATO antlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu iddia eden Özcan “ABD NATO standartlarıiçin Türkiye’yi durdurmalı” dedi.

Muhalefetin derdi HDP’yi aklamak

Ailelerin HDP önünde başlattığı eylemlerle ilgili İP Genel Başkanı Meral Akşener, “O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır” ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ailelerin acısını paylaştıklarıını, ancak ‘bir siyasi partinin kapısında çare aranmaması gerektiğini, hacet kapısının devlet kapısı olduğunu’ söyleyerek topu devlete attı, HDP’yi temize çıkarmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:00
  1. Giran Özcan
  2. The National Interest
  3. terör örgütü PKK
  4. ABD
  5. HDP

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