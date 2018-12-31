HDP Sur belediye başkan adayı kim oldu? 2019 yerel seçim Diyarbakır

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi-HDP, 2019 yerel seçim belediye başkan adaylarını 19 merkezde ön seçim sonucu belirledi. HDP'nin belli olan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır Sur ilçesi de yer aldı. Peki HDP Diyarbakır Sur belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim HDP Sur belediye başkan adayı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Celal Doğan olacağı söyleniyor.

HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

HDH Diyarbakır Sur belediye başkan adayları Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir olurken, HDP Diyarbakır Bağlar belediye bakan adayı Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt, HDP Diyarbakır Yenişehir Bağlar belediye bakan adayı İbrahim Çiçek – Belgin Diken, Diyarbakır HDP Lice Bağlar belediye bakan adayı Salime Zingil – Tarık Mercan, HDP Diyarbakır Silvan Bağlar belediye bakan adayı Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu oldu. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla olmuştu.

Bağlar belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 74

AK Parti % 19

Bismil belediye seçim sonuçları 2014

HDP % 79

AK Parti % 16

Çınar belediye seçim sonuçları 2014

HDP % 72

AK Parti % 23

Bağımsız % 12

Dicle belediye seçim sonuçları

HDP % 56

İYİ Parti % 18

AK Parti % 16

Kulp belediye seçim sonuçları

HDP % 62

AK Parti % 31

Sur belediye seçim sonuçları 2014

HDP % 70

AK Parti % 22

24 Haziran Diyarbakır seçim sonuçları

HDP % 65.5 oy oranıyla 9 milletvekili çıkardı.

AK Parti % 21.5 oyla 3 milletvekili Meclis’e gönderdi

Bağımsız adaylar % 4.2

İYİ Parti % 2.8

CHP % 2.5